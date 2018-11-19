Российские военнослужащие проинспектируют военные объекты Латвии

Российские военнослужащие проведут инспекцию военных объектов Латвии. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, инспекция пройдет в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности с 20 по 23 ноября этого года.

В рамках данного наблюдения российская делегация посетит полигоны армии прибалтийского государства, получит информацию о военной дейтельности, проводимой в ней. Кроме того, латвийские военные расскажут российским коллегам о находящихся на территории страны формированиях и воинских частях.

Ранее подобная инспекция в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности прошлана территории Словении.