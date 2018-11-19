Экипаж истребителя Су-30 проверил систему ПВО МРК «Орехово-Зуево»

Роль авиации условного противника играл истребитель Су-30СМ, который выполнил имитацию бомбово-штурмового удара с пролетом на различных высотах и маневры, затрудняющие обнаружение самолета средствами ПВО корабля.

«В результате проведения испытаний комплекс противовоздушной обороны корабля полностью подтвердил заложенные характеристики, экипаж успешно обнаружил, классифицировал и взял на сопровождение воздушные цели», - говорится в сообщении.

Также в ходе испытаний прошла проверка работы систем жизнедеятельности, энергетических установок, навигационного оборудования и других корабельных механизмов.