Экипаж истребителя Су-30 проверил систему ПВО МРК «Орехово-Зуево»
На морском полигоне Черного моря экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» отразил атаку авиации условного противника.
Роль авиации условного противника играл истребитель Су-30СМ, который выполнил имитацию бомбово-штурмового удара с пролетом на различных высотах и маневры, затрудняющие обнаружение самолета средствами ПВО корабля.
«В результате проведения испытаний комплекс противовоздушной обороны корабля полностью подтвердил заложенные характеристики, экипаж успешно обнаружил, классифицировал и взял на сопровождение воздушные цели», - говорится в сообщении.
Также в ходе испытаний прошла проверка работы систем жизнедеятельности, энергетических установок, навигационного оборудования и других корабельных механизмов.