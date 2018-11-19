День ракетных войск и артиллерии отмечается сегодня в ВС РФ

Девятнадцатого ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. В этот день в 1942 году началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, решающую роль в котором сыграла артиллерия. В начале операции мощным огневым ударом она нанесла врагу тяжелые потери и нарушила всю систему его обороны, что позволило советским войскам, избежав значительных потерь, начать контрнаступление, которое завершилось окружением и разгромом противника под Сталинградом. Отмечать эту дату начали в 1964 году.

Сегодня РВиА включает в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск ВМФ и артиллерию ВДВ, а также артиллерию мотострелковых, танковых, воздушно-десантных и морских пехотных соединений.

Ранее военнослужащих-артиллеристов и ветеранов уже поздравил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.