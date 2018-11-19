«Святая святых реактивной артиллерии»: кадры с заводов по изготовлению оболочек для снарядов РСЗО

Здесь, на тульских заводах, изготавливают оболочки снарядов для реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град» и «Торнадо-Г».

Железные цилиндры всевозможных калибров сначала купают в огненной бане, снимая напряжение металла и делая его более податливым. А затем раскатывают, как сыр в масле, применяя технологию ротационной вытяжки.

После ювелирной проверки габаритов в железные корпуса помещают боевую начинку, создавая разные виды реактивных снарядов.

Снаряд для «Торнадо-Г» оснащен кассетной головной частью. В ней находится 70 кумулятивно-осколочных боевых элементов. При подлете к цели они начинают отделяться и поражают технику противника сверху, где она менее всего защищена.

Именно в Туле родилась и самая массовая РСЗО в мире - «Град». Модернизированный вариант «Града», «Торнадо-Г», имеет автоматическую систему наведения на цель со спутниковой навигацией. Стреляет умными снарядами повышенной мощности и точности. В этом году впервые боеприпасы для «Торнадо-Г» были показаны на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в России и на выставке «Indo Defence» в Индонезии.

Следующая задача, которая стоит перед конструкторами, - увеличение максимальной дальности стрельбы почти в два с половиной раза: с 40 до почти 100 километров.

Кроме того, следующее поколение снарядов для «Торнадо-Г» будет управляемым. То есть каждая из четырех десятков ракет в залпе будет точечно работать по заданным объектам как оружие высокоточного наведения.