Шойгу поздравил артиллеристов с профессиональным праздником

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Ракетных войск и артиллерии и отметил их вклад в обороноспособность страны.

По его словам, благодаря высокому профессионализму, отличной боевой выучке и успешному освоению новых видов вооружения и военной техники нынешнее поколение военнослужащих эффективно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

День ракетных войск и артиллерии в России, Белоруссии и ряде других стран ежегодно отмечают 19 ноября. В этот день в 1942 году совершили массированную артподготовку, давшую начало контрнаступлению советских войск под Сталинградом.

С 1964 года эта памятная дата стала отмечаться как День ракетных войск и артиллерии.

Современные РВиА включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-Морского флота и артиллерию ВДВ, организационно состоящих из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, артиллерийских, реактивных артиллерийских полков, артиллерийских дивизионов большей мощности, отдельных разведывательных артиллерийских дивизионов, а также артиллерии мотострелковых, танковых, воздушно-десантных и морских пехотных соединений.