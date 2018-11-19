Боги войны: расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили колонну «противника» под Ростовом

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) уничтожили колонну техники условного противника из 152-мм гаубиц «Мста-Б» на полигоне в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба округа.

По замыслу учения, расчеты беспилотников обнаружили на удалении более 10 километров механизированную колонну условного противника и передали данные о ней на командный пункт. Для их уничтожения были задействованы 152-миллиметровые артиллерийские гаубицы 2А65 «Мста-Б», после чего их расчеты выполнили стрельбу снарядами с закрытых позиций на дистанции до 12 километров.

В мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано 40 единиц техники.