Российские ракетные войска и артиллерия преобразуются в разведывательно-ударную систему

Российские ракетные войска и артиллерия работают над сокращением времени между получением разведданных и нанесением удара по цели. Об этом заявил начальник РВиА ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По его словам, смысл такой системы заключается в минимизации времени с момента обнаружения цели до ее огневого поражения. Кроме того, системность будет также обеспечиватсья единым автоматизированным управлением действий войск, которое обеспечит определения координат с помощью беспилотников и поражение группировок и объектов противника.

Он также отметил, что одновременно с этим в России продолжается работа по созданию новых перспективных, высокотехнологичных средств огневого поражения, разведки и управления.