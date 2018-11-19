Минобороны РФ опубликовало уникальные документы времен ВОВ в преддверии Дня Ракетных войск и артиллерии

Минобороны России продолжает публикацию архивных документов времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ко Дню Ракетных войск и артиллерии Министерство Обороны Российской Федерации опубликовало уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны России.

Среди опубликованных метариалов - Приказ заместителя наркома обороны СССР об установлении ежегодного праздника «Дня Артиллерии» 19 ноября, в день массированной артподготовки, ознаменовавшей начало контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Кроме того, интерес представляют документы о формировании и боевых действиях летом 1941 года первой специальной батареи «Катюш», возглавляемой капитаном Иваном Флеровым.

В разделе представлены и наградные материалы на лейтенант-минометчика Петра Тодоровского, будущего известного режиссера и народного артиста РСФСР. За умелое руководство подчиненными он был представлен командованием к орденам «Отечественной войны» I и II степеней.

Материалы раздела повествуют о подвигах знаменитых артиллеристов – братьев-близнецов Дмитрия и Якова Луканиных. Братья ушли на фронт в самом начале войны. Вместе они воевали в одном орудийном расчете. В 1944 году оба брата были удостоены званий Героев Советского Союза.

Также среди архивных материалов – уникальный документ о переименовании острова Спорный на Волге в остров Артиллеристов. Здесь, в разгар ожесточенных боев за город, размещались огневые позиции артдивизиона, орудия которого под непрекращающимся вражеским огнем с высокой эффективностью поддерживали защитников Сталинграда.

Материалы Центрального архива Минобороны РФ ставят заслон фальсификации истории, развенчивают многие ее лживые мифы, становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи.