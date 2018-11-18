Российские военные проведут инспекцию военных объектов в Словении

В период с 19 ноября по 22 ноября 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует проведение инспекции в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности на территории Словении. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Наблюдение проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.