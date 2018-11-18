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Главком ВМФ поздравил экипаж «Игоря Белоусова» с национальным рекордом

Наталия Майорова
05:01 18.11.2018
Поздравительную телеграмму участники погружения смогут получить сразу после выхода из барокамер, расположенных на борту спасательного судна «Игорь Белоусов».
Фото: Минобороны России

Российские моряки, которые совершили на Дальнем Востоке рекордное погружение в водолазном колоколе на глубину 416 метров, в ночь на воскресенье, 18 ноября, начали покидать барокамеры, где они в течение почти трех недель проходили декомпрессию.

В связи с этим важным в истории Военно-морского флота событием главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев направил поздравительную телеграмму в адрес участников рекордного погружения. Моряки смогут получить сообщение уже после выхода из барокамер, которые расположены на борту спасательного судна «Игорь Белоусов», уточнил официальный представитель ВМФ РФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Вместе с тем Королев поздравил также экипаж судна «Игорь Белоусов» и представителей промышленности с установлением национального рекорда, а также с «успешным завершением освоения глубоководного водолазного комплекса ГВК-450».

«Достигнутые результаты являются подтверждением высокого уровня профессиональной подготовки экипажа спасательного судна "Игорь Белоусов", водолазов, техников и их самоотверженной работы, воли, целеустремленности и личного мужества при выполнении поставленных командованием задач», - подчеркнул адмирал.

Участниками рекордного погружения стали капитан второго ранга Ринат Гизатуллин, старший мичман Алексей Киселев, а также мичман Дмитрий Лысенко и старшина первой статьи Андрей Кожевников.

Более того, в обеспечении эксперимента также приняли участие капитан первого ранга Евгений Удалов, который возглавил группу освоения ГВК-450, а также подполковник медицинской службы Дмитрий Реймов - главный врач-физиолог группы.

Ожидается, что главком ВМФ встретится с участниками в Санкт-Петербурге.

В общей сложности за время работы было установлено пять рекордов России, а также девять - Минобороны и ВМФ РФ.

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