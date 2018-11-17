Команда ВДВ победила в финале соревнований «Командирские старты»

Команда воздушно-десантных войск одержала победу в финале соревнований «Командирские старты», которые проходили в Москве. На сцене театра Российской армии победителям вручили Кубок министра обороны РФ. Спонсором соревнований выступил «Промсвязьбанк».

В турнире принимали участие 110 военнослужащих, демонстрировавших свои силы в пяти дисциплинах: гимнастика (подтягивание или гиревой спорт), стрельба из пистолета, плавание, бег и легкоатлетическая эстафета.

«Командирские старты объединяют командиров всех родов войск. Это самые масштабные спортивные армейские состязания. Офицеры показывают свою ловкость и навыки в самых разных видах военно-прикладного спорта, а это лучший пример того, что спорт и армия едины. Для нашего банка спорт тоже очень близкая тема. Как уполномоченный по работе с гособоронзаказом, мы рады возможности поддержать это мероприятие и наградить победителей сразу в нескольких номинациях. "Промсвязьбанк" и Минобороны неотделимы друг от друга, как солдат от присяги», - рассказал директор департамента розничных продаж корпоративным клиентам "Промсвязьбанк" Александр Рохмин.

«Командирские старты» проводятся с 2014 года. В соревнованиях молодые офицеры участвуют наряду с опытными генералами. Инициатор турнира – Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.