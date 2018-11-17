В центре Екатеринбурга открыли памятник военным контрразведчикам

Памятник военным контрразведчикам открыли в центре Екатеринбурга к 100-летию образования спецслужбы. Монумент установили на аллее, ведущей к зданию окружного Дома офицеров.

Композиция высотой шесть метров изображает офицера с планшетом и автоматом, который отправляется на выполнение задания. Ветераны контрразведки высоко оценили творение скульптора Константина Грюнберга.

«Я хочу сказать, что это единственный памятник (военным контрразведчикам – прим. ред.) в России, который открыто поставили в центре города. Я горд тем, что в закрытых городках есть памятники, но это закрытые военные городки. Там видят его только те, кто служит в этих городках», - рассказал ветеран-контрразведчик Александр Загуляев.