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Группировку РВСН перевооружают на новые ракетные комплексы

Вадим Иванов
11:43 17.11.2018
Группировку РВСН перевооружают на новые ракетные комплексы
Фото: Минобороны РФ

Мероприятия подготовки органов управления и войск, спланированные на 2018 учебный год, выполнены в полном объеме. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение года всего проведено порядка 1400 мероприятий. Среди них, 50 командно-штабных и тактических учений , более 30 специальных учений по видам всестороннего обеспечения, более 200 тактических занятий и 300 тактико-строевых занятий с ракетными полками. С воинскими частями и подразделениями обеспечения проведено более 100 полевых выходов. Совершено более 100 выходов ракетных полков на маршруты боевого патрулирования, в том числе внезапных.

«В 2018 учебном году деятельность Ракетных войск стратегического назначения была сосредоточена на выполнении задачи по постановке современных ракетных комплексов стратегического назначения на боевое дежурство», - отметил на заседании расширенного Военного совета генерал-полковник Сергей Каракаев.

Продолжается перевооружение группировки РВСН на новые ракетные комплексы. За последние годы плановое поступление ракетных комплексов «Ярс» обеспечило устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования.

Одновременно с поставками основных видов вооружения проводится приёмка большого количества агрегатов, обеспечивающих их эксплуатацию, охрану и боевое применение. Среди них, подвижные командные пункты, машины обеспечения боевого дежурства, машины инженерного обеспечения и маскировки, боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М» и другие.

По итогам учебных мероприятий показана стабильная полевая выучка личного состава и слаженность маневренных действий ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов.

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