Секрет невидимости и уникальный облик: главное о новейшем истребителе Су-57

Программа «Военная приемка» продолжает сериал о новейшем российском истребителе Су-57. Во второй серии съемочная группа программы вновь отправится вслед за этой уникальной машиной в небо, чтобы увидеть ее полет в непосредственной близости.

Кроме этого, авторы программы побывают на предприятии, где специально для Су-57 создают двигатель нового поколения. А также узнают, как устроена топливная система самолета-невидимки и почему ее невозможно уничтожить огнем.

Более того, «Военная приемка» откроет еще один секрет невидимости Су-57, а именно расскажет, где и как наносят на него специальное покрытие, защищающее самолет от радаров противника.

И затем впервые в эфире покажет испытания фрагмента истребителя 5-го поколения на малозаметность в самой большой в стране безэховой камере.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55 утра.