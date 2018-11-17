Боевые возможности вырастут: как изменятся ВДВ РФ после появления новых подразделений
На встрече военных атташе 16 ноября, на которой присутствовали более 90 представителей 67 государств, было объявлено, что формирования ВДВ России усилят армейская авиация и подразделения противовоздушной и противоракетной обороны. По мнению бывшего командующего ВДВ, генерал-полковника в отставке Георгия Шпака, после такого шага боевые возможности ВДВ «существенно вырастут». Об этом отставной военный заявил «Интерфаксу».
«Что касается подразделений противовоздушной и противоракетной обороны, вне всякого сомнения, это логичное развитие ВДВ. Любая дивизия и полк имеют свою противовоздушную оборону. Также у ВДВ, как рода войск Вооруженных сил, должна быть, с учетом характера современной войны, противоракетная оборона, например, защита от крылатых ракет», - заявил Георгий Шпак.
По его словам, решение о расширении возможностей ВДВ вероятно было принято после масштабных учений «Восток-2018». В ходе них военные заявляли о применении десантно-штурмовых подразделений с экспериментальной организационной структурой. При этом особенно верным Георгий Шпак считает ранее принятое решение усилить ВДВ танковыми батальонами. Ссылаясь на свой опыт войны в Афганистане, генерал-полковник подчеркнул, что без танков ВДВ там не проводили ни одну операцию.
«Воздушно-десантные войска могут наступать не только с воздуха, но и по земле. Какое наступление по земле без танков? Для быстрой организации боя танковые подразделения должны быть подчинены тому, кто проводит операцию», - сообщил экс-военный.
Напомним, о решении усилить ВДВ новыми подразделениями сообщил 16 ноября заместитель командующего ВДВ РФ генерал-лейтенант Александр Вязников. По его словам, опасности и угрозы военной безопасности России «приобретают комплексный характер», начиная затрагивать не только военную, но и иные области. Вследствие чего идет дальнейшее развитие ВС РФ «для нейтрализации возможных угроз».