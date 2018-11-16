Замминистра обороны РФ провел встречу с замглавой Генштаба Киргизии

В Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Киргизской Республики полковником Нурланом Чомоевым, заявили в российском военном ведомстве.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также обсужден ряд актуальных вопросов российско-киргизского военного и военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что сторонами были достигнуты договоренности о порядке дальнейшего взаимодействия при решении вопросов развития объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики.