Замминистра обороны РФ провел встречу с замглавой Генштаба Киргизии
Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, а также обсудили вопросы российско-киргизского военного сотрудничества.
Фото: Минобороны России
В Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Киргизской Республики полковником Нурланом Чомоевым, заявили в российском военном ведомстве.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также обсужден ряд актуальных вопросов российско-киргизского военного и военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что сторонами были достигнуты договоренности о порядке дальнейшего взаимодействия при решении вопросов развития объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики.