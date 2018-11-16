Армейская авиация и подразделения ПВО усилят формирования ВДВ

Армейская авиация и подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования Воздушно-десантных войск России.

Об этом было объявлено на встрече военных атташе, на которой присутствовали более 90 представителей 67 государств, заместителем командующего ВДВ генерал-лейтенантом Александром Вязниковым.

По его словам, опасности и угрозы военной безопасности России «приобретают комплексный характер» и начинают касаться не только военной, но и иных областей. Поэтому, «для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС РФ». В дальнейшей перспективе, как сообщил Вязников, произойдет усиление наземного компонента армейской авиацией, противовоздушной и противоракетной оборонами с возможностью «нанесения противнику поражения».