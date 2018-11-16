Российские поисковики официально завершили «Вахту памяти-2018»

За 30 лет поисковые экспедиции охватили всю страну, сотни тысяч солдат перезахоронили с воинскими почестями. Только в этом году останки трехсот защитников Ленинграда обнаружили военнослужащие западного военного округа, около ста - в Брянске и под Выборгом. Всего 16 тысяч солдат и офицеров нашли покой на воинских кладбищах.

Министерство обороны помогает поисковикам уже 12 лет. Под руководством военного ведомства проходят самые важные экспедиции. Со дна водоемов поднимают уникальную технику. Так, в сентябре в Мурманской области со дна реки подняли редкую модификацию Ил-2.

На острове Шумшу, где в последние месяцы второй мировой шли ожесточенные бои между советскими и японскими солдатами, прошли сложнейшие поиски в сложных погодных условиях.

Самое сложное и самое важное в работе поисковика - установить имя погибшего фронтовика. И если это удается, семье, передают все найденные ценности. Это могут быть столовые приборы, каска, или вот такой медальон.

Отмечать юбилей организованного поискового движения в Калугу приехали представители почти всех регионов. Ведь их объединяет одна благородная цель - вернуть имена всем павшим героям Великой Отечетвенной войны.