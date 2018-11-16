Стало известно, когда вооруженный «калибрами» корабль «Тайфун» выйдет на испытания

Швартовые испытания малого ракетного корабля «Тайфун» проекта «Каракурт» начнутся в конце следующей недели, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

МРК проекта 22800 «Каракурт» созданы для боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Оснащены современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи и навигации.