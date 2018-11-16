Правительство улучшило военным условия кредитования для покупки жилья

В Правила предоставления участникам накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов внесены изменения, которые позволят улучшить условия кредитования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ размещен на сайте правительства.

Ранее Правилами не предусматривалась возможность предоставления участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевого жилищного займа для погашения (рефинансирования) ранее полученного кредита на приобретение жилья.

Также внесенными изменениями решаются вопросы залога. Речь идет о возможности заключения кредитором с уполномоченным органом соглашения о старшинстве залогов.

Также не были определены действия по изменению старшинства залога путем заключения уполномоченным органом соответствующего соглашения с новым кредитором. Отсутствие таких положений в Правилах не позволяло военнослужащим реализовывать возможности кредитования на более выгодных условиях.