В Театре Российской Армии прошли праздничные мероприятия в честь 100-летия военной торговли

В Центральном академическом театре Российской Армии прошли праздничные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею военной торговли.

Уже у входа в театр для гостей была представлена выставка автолавок всех времен начиная с довоенного периода и заканчивая сегодняшними современными полностью автоматизированными образцами. Гостям торжества предложили попробовать продукты по рецептам довоенных и военных лет.

В фойе театра продемонстрирована выставка оборудования от 30-х до 80-х годов прошлого века, которое использовалось для приготовления мороженного, кофе, лимонада и многого другого.

В залах театра сотрудники в одежде разных эпох развития военной торговли, начиная с времен Великой Отечественной войны, показали, как происходило обслуживание клиентов.

Мероприятие завершится концертом, на котором выступят заслуженные и народные артисты России, среди которых хор Александрова и Турецкого, Дмитрий Певцов, Игорь Бутман.

На празднике министр обороны Сергей Шойгу отметил, что бренд «Армия России» стал широко популярен не только в России, но и за рубежом. Глава военного ведомства также поздравил всех сотрудников и ветеранов военной торговли.