Шойгу рассказал о мировой популярности бренда «Армия России»

Бренд «Армия России» стал широко популярен не только в нашей стране, но и за рубежом, став новым лицом военной торговли, сказал министр обороны Сергей Шойгу в четверг на торжественном мероприятии в Центральном театре Российской Армии, посвященном 100-летию военной торговли.

«Военная торговля сегодня приобрела совершенно новое лицо, которое представлено, в том числе и новым брендом "Армия России". Одежду под этим брендом носят все: и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, и пожилые люди. Когда я вижу этот бренд далеко за рубежом, мне приятно, что его делала наша военная промышленность. Мне безусловно приятно, когда у меня спрашивают, нельзя ли получить что-то дополнительно из того, что у нас делается. Последний раз это было в Китае», - сказал Шойгу.

Также министр обороны выразил благодарность сотрудникам военной торговли и ее ветеранам за их труд.

«Тот момент, с которого мы начали отсчитывать возраст военной торговли - знаковый и тяжелый для страны, это самый разгар Гражданской войны, в который появляется решение о создании системы военной торговли. За прошедшие годы вами было сделано очень много. Круглые сутки вы рядом с каждым офицером, бойцом нашей армии. Вы следите за тем, чтобы они всегда были сыты и на них хорошо сидела форма. Отдельное спасибо ветеранам военной торговли, которые прошли военное лихолетье и не уронили честь и достоинство, которые были завоеваны в эти тяжелые годы»,- сказал Шойгу.

В фойе Театра Российской Армии к юбилейной дате представлена выставка автолавок всех времен начиная с довоенного периода и заканчивая сегодняшними современными полностью автоматизированными образцами.