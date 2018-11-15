«Всевидящее око» в деле: кадры учений самолетов ДРЛО А-50

Телеканал «Звезда» публикует кадры полета самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, снятые с квадрокоптера и экшн-камер, установленных на корпусе.

Роль условного противника досталась истребителям Су-30СМ. Летчики выполняли свою задачу - они должны были прорвать систему ПВО, однако уже на дальности в 100 километров были уничтожены.

А-50 (по кодификации НАТО Mainstay — «Оплот») - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе транспортного Ил-76.

Главная задача А-50 - обнаружение и сопровождение воздушных и надводных целей. Экипаж способен оповещать командные пункты пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке, а в случае необходимости - наводить на цели истребительную и ударную авиацию, служить командным пунктом.

Ранее сообщалось, что в 2018 году министерство обороны получит два самолета А-50У, прошедшие глубокую модернизацию.