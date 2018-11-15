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Смертельный «Водопад»: уникальные кадры стрельбы ракето-торпедой с крейсера «Петр Великий»

Павел Настин
17:27 15.11.2018
Экипаж флагманского корабля Северного флота провел противолодочные учения в Баренцевом море.

Пуски ракето-торпед противолодочного комплекса «Водопад» осуществил экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера Северного флота «Петр Великий». Ракетные стрельбы прошли в рамках двусторонних противолодочных учений в Баренцевом море.

В качестве «противника» крейсера на учениях задействовали атомную подводную лодку СФ.

На первом этапе учений экипажи надводного и подводного крейсеров отрабатывали задачи по поиску и слежению за подводными и надводными целями, а также по условному применению комплексов вооружения.

В ходе практического этапа учения экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» выполнил  стрельбу ракето-торпедой по подводной цели ракетным противолодочным комплексом «Водопад».

Оценка действиям экипажей тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и атомной подводной лодки будет выставлена после возвращения кораблей в пункты постоянной дислокации и тщательного анализа предоставленных отчетных материалов.

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