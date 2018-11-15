Киноклуб движения «Юнармия» создан в Петербурге
В рамках киноклуба для юнармейцев будут организованы встречи с деятелями киноиндустрии, которые смогут поделиться опытом или поучаствовать в проектах участников движения.
Фото: Юнармия, Вконтакте
Собственный киноклуб появился у всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Это уникальная возможность для вас с использованием площадки "Ленфильма", стать участниками творческого процесса создания кино. Может быть здесь, в этом зале, уже сидит будущий Феллини», - сказал Картаполов, обращаясь к участникам движения.
Замминистра обороны уточнил, что в рамках киноклуба для юнармейцев будут организованы встречи с деятелями киноиндустрии, которые смогут поделиться опытом или поучаствовать в проектах участников движения.