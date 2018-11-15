Общая тревога: в четырех регионах Поволжья началась проверка боеготовности

Проверка боеготовности войск началась в четырех поволжских регионах. Экзамен пройдут подразделения в Саратовской, Самарской, Пензенской и Оренбургской областях.

Военнослужащим нужно показать владение штатными видами оружия, мастерское вождение боевой техники и, конечно, отменную физическую подготовку. Поэтому условия проверки максимально приближены к боевым ситуациям.

Свой профессионализм должны продемонстрировать шесть тысяч военнослужащих.Оценки будут выставляться не только за выполнение текущих упражнений - в зачет также пойдут результаты летнего и зимнего периодов обучения, а также итоги крупных учений. Лучшие подразделения получат почетное наименование «Ударное», его предоставляют только самым боеспособным частям армии и флота.

Ранее масштабная проверка боеготовности была проведена на Северном флоте. Также итоговая проверка прошла на российской военной базе в Южной Осетии. Кроме этого, свою боеготовность продемонстрировали российские военнослужащие в Таджикистане.