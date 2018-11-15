В Минобороны РФ назвали сроки ремонта крейсера-музея «Михаил Кутузов»

Ремонт крейсера-музея «Михаил Кутузов» в Новороссийске завершится в к 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Решен вопрос по проведению ремонта одной из жемчужин музея, артиллерийского крейсера «Михаил Кутузов». Я полагаю в течение ближайших двух лет, когда мы завершим этот ремонт, экспозиция на крейсере вполне сможет затмить и экспозицию на «Авроре», - заявил Картаполов в ходе научно-практической конференции «Море и флот», посвященной 310-летию Центрального военно-морского музея.

В конференции также принял участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Крейсер «Михаил Кутузов» был спущен на воду в 1952 году. В составе Черноморского флота он выполнял задачи в Средиземном море и Атлантике, совершил 15 дальних походов. Выведен из боевого состава флота в 1992 году. «Михаил Кутузов» находился в Севастополе, а в 2001 году был доставлен в Новороссийск, где с 2002 года работает как корабль-музей.