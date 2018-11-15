Что взять с собой и как вести себя в армии: советы призывнику 2018 года

О том, что взять с собой и как себя вести новобранцу рассказывает Владимир, который служил в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригаде имени 60-летия СССР с конца 2016-го по 2017-й год.

Что взять с собой

Паспорт, документы с военкомата (их все желательно упаковать в папку, чтобы не промокли и не помялись)

Предметы личной гигиены. Кусачки для ногтей (ножницы и любые другие острые и колюще-режущие предметы), мыло, пену, бритвенный станок (самый дешевый брать не надо – оцарапаешься, но и самый дорогой не советую). Также нужно взять мыльницу, зубную пасту и зубную щетку, рулон туалетной бумаги, расческу, складной гребешок.

Набор крепких иголок и ниток. Он пригодится подшивать форму, пришивать бирки к тапочкам, подсумкам. Сами нитки цветов армейского темно-зеленого и черные.

Пластыри для ног. На них лучше не скупиться, особенно если до этого не носил берцы, потому что поначалу могут появиться мозоли. Уставные носки в некоторых частях разрешают заменять на свои, главное чтобы были черные и без рисунков.

Одежда, в которой едешь на призыв должна быть неброской и удобной – ее сдаешь по отбытию из призывного пункта в военкомат. Через неделю ее должны забрать родственники, или ее полностью уничтожают – не забудь сообщить об этом родным и в военкомате сказать номер тех, кто придет забирать.

Мобильный телефон бери самый простой. В армии от телефона требуется только стабильный прием связи и долгая батарея. Тем более что снимать ничего не разрешается – лучше не рискуй.

Алкоголь, наркотики, видеокамеры, фотоаппараты, таблетки (если нет назначения врача), стеклотару брать ни в коем случае нельзя. Но я думаю это очевидно.

Пригодится блокнот и ручка, обычная тетрадь, карандаш и пустые конверты для писем домой, вдруг будете служить далеко.

Что нужно знать

Не волнуйся по поводу стирки белья. Сейчас в большинстве частей уже есть и стиральные машины, и нормальные душевые – главное уметь нормально распределить свое время, чтобы хватило на постирку и помывку.

На призывном пункте выдадут несессер: это такая коричневая маленькая сумка, в которой есть бритвенные принадлежности, жидкое мыло, бритвенные станки, небьющееся зеркальце. Этот несессер – собственность солдата, его потом ты должен забрать из армии с собой. Если кто-то будет просить его отдать, сдать и прочее – не верь, это твоя собственность, причем она может оказаться тебе очень полезной.

Едой тебя по дороге обеспечат. Не надо набирать с собой половину праздничного стола – все несъеденное будет выброшено. Можно взять с собой пачку печенья, чтобы скоротать время на призывном пункте до отправки.

Много денег не бери. Возьми 1500 – 2000 рублей мелкими купюрами.

Сигареты можно взять до блока. Но самым хорошим вариантом будет бросить курить до армии – с сигаретами может быть очень проблематично. Лично я так и не бросил, но много раз в армии об этом пожалел.

Заранее коротко подстригись и побрейся: не надо будет тратить на это время в части. Все равно придется поддерживать такую прическу ближайший год службы. Выучи, что такое кантик.

Не нужно брать дорогих вещей. Плееры, айфоны, электронные книги, туалетную воду, дезодоранты, кремы после бритья, дорогие зажигалки, наручные часы, гражданскую одежду лучше оставить дома. Это все отберут в первый же день, положат в тумбочку, закроют на ключ.

Как себя вести

Учись делать все быстро, но хорошо. Поначалу будет тяжело, но это временное, главное привыкнуть.

Устанавливай контакты со своими сослуживцами, не замыкайся в себе. Парни, что едут с тобой такие же, как и ты, и если ты не будешь стесняться, или наоборот, зазнаваться, то заведешь себе не просто товарищей, но и верных армейских друзей, которые тебе обязательно помогут в трудные времена. Не зря говорят, что армейская дружба – самая крепкая.

Делай только то, что тебе прикажут непосредственные командиры. А если приказ противозаконен – всегда есть командиры выше, которым можно спокойно рассказать о противозаконных требованиях. Но на моей памяти таких случаев не было.

Прочитай устав ВС РФ заранее, там есть абсолютно все, что нужно знать про армейскую службу, в том числе то, что делать можно, а что нельзя. Также эти знания пригодятся против недобросовестных командиров, которые могут сказать, что мол «делайте, так написано в уставе».

Если хорошо играешь на каком-то музыкальном инструменте, у тебя будут шансы попасть в оркестровую роту. Или лишний раз тебя не поставят в наряд, дабы ты играл для армейского коллектива. Кто в армии откажется хоть от какого-то культурного досуга?

Не бойся ничего и никого. Уже через полгода тебя не будут волновать никакие трудности, а если еще и с коллективом сдружишься – так будет вообще очень даже легко и время пролетит быстрее. Это самое главное. Не бойся командиров и начальников . Их первостепенная задача – чтобы все солдаты были здоровы и невредимы, обучены боевой подготовке и чтобы имущество подразделения было в порядке.

Старайся не считать дни. Так время летит гораздо быстрее.