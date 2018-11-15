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Что взять с собой и как вести себя в армии: советы призывнику 2018 года

Александр Пешков
12:53 15.11.2018
В день призывника телеканал «Звезда» попросил совсем недавно отслужившего молодого человека дать совет новобранцам, которые только отправляются в войска.
Фото: Павел Лисицын, РИА Новости, МО РФ, Алексей Иванов, ТРК Звезда

О том, что взять с собой и как себя вести новобранцу рассказывает Владимир, который служил в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригаде имени 60-летия СССР с конца 2016-го по 2017-й год.

Что взять с собой

Паспорт, документы с военкомата (их все желательно упаковать в папку, чтобы не промокли и не помялись)

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Предметы личной гигиены. Кусачки для ногтей (ножницы и любые другие острые и колюще-режущие предметы), мыло, пену, бритвенный станок (самый дешевый брать не надо – оцарапаешься, но и самый дорогой не советую). Также нужно взять мыльницу, зубную пасту и зубную щетку, рулон туалетной бумаги, расческу, складной гребешок.

Набор крепких иголок и ниток. Он пригодится подшивать форму, пришивать бирки к тапочкам, подсумкам. Сами нитки цветов армейского темно-зеленого и черные.

Пластыри для ног. На них лучше не скупиться, особенно если до этого не носил берцы, потому что поначалу могут появиться мозоли. Уставные носки в некоторых частях разрешают заменять на свои, главное чтобы были черные и без рисунков.

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Одежда, в которой едешь на призыв должна быть неброской и удобной – ее сдаешь по отбытию из призывного пункта в военкомат. Через неделю ее должны забрать родственники, или ее полностью уничтожают – не забудь сообщить об этом родным и в военкомате сказать номер тех, кто придет забирать.

Мобильный телефон бери самый простой. В армии от телефона требуется только стабильный прием связи и долгая батарея. Тем более что снимать ничего не разрешается – лучше не рискуй.

Алкоголь, наркотики, видеокамеры, фотоаппараты, таблетки (если нет назначения врача), стеклотару брать ни в коем случае нельзя. Но я  думаю это очевидно.

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Пригодится блокнот и ручка, обычная тетрадь, карандаш и пустые конверты для писем домой, вдруг будете служить далеко.

Что нужно знать

Не волнуйся по поводу стирки белья. Сейчас в большинстве частей уже есть и стиральные машины, и нормальные душевые – главное уметь нормально распределить свое время, чтобы хватило на постирку и помывку.

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На призывном пункте выдадут несессер: это такая коричневая маленькая сумка, в которой есть бритвенные принадлежности, жидкое мыло, бритвенные станки, небьющееся зеркальце. Этот несессер – собственность солдата, его потом ты должен забрать из армии с собой. Если кто-то будет просить его отдать, сдать и прочее – не верь, это твоя собственность, причем она может оказаться тебе очень полезной.

Едой тебя по дороге обеспечат. Не надо набирать с собой половину праздничного стола – все несъеденное будет выброшено. Можно взять с собой пачку печенья, чтобы скоротать время на призывном пункте до отправки.

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Много денег не бери. Возьми 1500 – 2000 рублей мелкими купюрами.

Сигареты можно взять до блока. Но самым хорошим вариантом будет бросить курить до армии – с сигаретами может быть очень проблематично. Лично я так и не бросил, но много раз в армии об этом пожалел.

Заранее коротко подстригись и побрейся: не надо будет тратить на это время в части. Все равно придется поддерживать такую прическу ближайший год службы. Выучи, что такое кантик.

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Не нужно брать дорогих вещей. Плееры, айфоны, электронные книги, туалетную воду, дезодоранты, кремы после бритья, дорогие зажигалки, наручные часы, гражданскую одежду лучше оставить дома. Это все отберут в первый же день, положат в тумбочку, закроют на ключ.

Как себя вести

Учись делать все быстро, но хорошо. Поначалу будет тяжело, но это временное, главное привыкнуть.

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Устанавливай контакты со своими сослуживцами, не замыкайся в себе. Парни, что едут с тобой такие же, как и ты, и если ты не будешь стесняться, или наоборот, зазнаваться, то заведешь себе не просто товарищей, но и верных армейских друзей, которые тебе обязательно помогут в трудные времена. Не зря говорят, что армейская дружба – самая крепкая.

Делай только то, что тебе прикажут непосредственные командиры. А если приказ противозаконен – всегда есть командиры выше, которым можно спокойно рассказать о противозаконных требованиях. Но на моей памяти таких случаев не было.

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Прочитай устав ВС РФ заранее, там есть абсолютно все, что нужно знать про армейскую службу, в том числе то, что делать можно, а что нельзя. Также эти знания пригодятся против недобросовестных командиров, которые могут сказать, что мол «делайте, так написано в уставе».

Если хорошо играешь на каком-то музыкальном инструменте, у тебя будут шансы попасть в оркестровую роту. Или лишний раз тебя не поставят в наряд, дабы ты играл для армейского коллектива. Кто в армии откажется хоть от какого-то культурного досуга?

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Не бойся ничего и никого. Уже через полгода тебя не будут волновать никакие трудности, а если еще и с коллективом сдружишься – так будет вообще очень даже легко и время пролетит быстрее. Это самое главное. Не бойся командиров и начальников . Их первостепенная задача – чтобы все солдаты были здоровы и невредимы, обучены боевой подготовке и чтобы имущество подразделения было в порядке.

Старайся не считать дни. Так время летит гораздо быстрее.

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