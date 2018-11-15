«Автосервис» под огнем: танкисты отработали эвакуацию подбитой техники

Эвакуацию подбитой техники с поля боя отработали бойцы ремонтных бригад на учениях под Нижним Новгородом. Тренировка прошла на крупнейшем в Европе общевойсковом полигоне Мулино.

Перед военными ремонтниками поставили задачу самостоятельно на месте оценить степень повреждения боевых машин и потери экипажа, а также максимально быстро эвакуировать «подбитую» технику в тыл.

На заключительном этапе учений был проведен штурм поселка, захваченного «террористами». Разоруженных «боевиков» отконвоировали на бронеавтомобилях повышенной защищенности «Тайфун-К». В тыл отправилась и захваченная техника «противника».