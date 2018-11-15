Каспийскую флотилию усилят новыми кораблями, авиацией и морской пехотой

Каспийскую флотилию ВМФ РФ, которая отмечает сегодня свое 296-летие, планируется усилить новыми кораблями, авиацией, а также морскими пехотинцами. Об этом сообщил командующий флотилией Сергей Пинчук.

Контр-адмирал уточнил, что речь идет о формировании целого полка морпехов. Что касается новой авиации и кораблей, то среди них будут два ракетных катера и два малых десантных корабля на десантных подушках, цитирует его пресс-служба ЮВО.

Как подчеркнул Пинчук, возведение основного пункта базирования Каспийской флотилии в Каспийске и реконструкция пункта базирования бригады надводных кораблей в Махачкале будут проведены в два этапа. Завершатся все работы в первом полугодии 2020 года.

Каспийская флотилия была создана в 1722 году по указу Петра I.