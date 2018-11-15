Девять месяцев по уникальному маршруту: в Кронштадт вернулся учебный корабль «Перекоп»

В родную гавань в Кронштадт вернулся учебный корабль «Перекоп». Родные и друзья устроили экипажу теплый прием. «Перекоп» вышел из этого порта девять месяцев назад - за это время у курсантов родилось множество идей и проектов.

Впервые в истории российских учебных кораблей «Перекоп» прошел 40 тысяч морских милей, обогнув Евразию. За это время морскую практику, преодолевая шторма и качку, прошли больше тысячи курсантов из всех военно-морских вузов России.

«Курсанты менялись, а корабль с экипажем выполнил непростую работу и маршрут был выбран уникальный - это новый шаг к познанию тех районов мирового океана, где наши корабли выполняют задачи», - рассказал начальник Главного штаба ВМФ России Андрей Воложинский.

Самой дальней точкой на карте стала столица Папуа-Новой Гвинеи - Порт-Морсби. Последний раз русские моряки были там во времена Миклухо-Маклая.

У берегов острова Бали «Перекоп» вместе с кораблями США, Австралии, Франции и Японии участвовал в масштабных антитеррористических учениях. Наши моряки в открытом океане провели гонки на шестивесельных ялах.

Курсанты получили бесценный опыт управления кораблем в проливах, открытом море и вблизи незнакомых берегов. Впервые в истории учебных кораблей «Перекоп» прошел Северным морским путем. Уникальный опыт этого похода ляжет в основу новых пособий для военных моряков, судостроительные верфи получат ценные указания для создания учебных кораблей XXI века.