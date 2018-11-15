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На защите южных рубежей: мощные кадры к 296-летию Каспийской флотилии

Василиса Морозова
04:04 15.11.2018
На сегодняшний день Каспийская флотилия — мощное, боеспособное объединение, которое является стабилизирующим фактором в регионе и важнейшим инструментом внешней политики государства.
Фото: Минобороны России

Каспийская флотилия, созданная по указу Петра I 15 ноября 1722 года, за свою 296-летнюю историю своего существования прошла славный боевой путь, став решающим фактором при утверждении российской государственности на Каспийском море. Об этом рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

В 2018-м учебном году корабельные соединения выполнили более 450 боевых упражнений с применением практического оружия по морским, береговым и воздушным целям. Также были выполнены ракетные стрельбы крылатыми ракетами, в том числе высокоточным оружием – ракетным комплексом «Калибр». Более 250 артиллерийских стрельб, более 40 противоминных упражнений и практических минных постановок, также проведено порядка 160 противодиверсионных упражнений. Отмечается, что успешно выполнил ракетную стрельбу высокоточным оружием комплекса «Калибр» ракетный корабль «Дагестан».

Общая наплаванность экипажей кораблей и судов превысила 1 тысяч суток, добавили в пресс-службе. Наибольшее число ходовых вахт выпало на долю малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг», которые в августе совершили переход из Каспийского моря по внутренним водным путям в Черное море и, миновав Босфор и Дарданеллы, присоединились к постоянной группировке кораблей ВМФ России в Средиземном море.

«За время плавания в дальней морской зоне экипажи этих боевых единиц приняли участие в совместном учении кораблей ВМФ и авиации ВКС России, провели комплекс учений по ведению боя в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям», - сообщил командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Сергей Пинчук.

В соответствии с Государственной программой вооружения планируется всестороннее и разнонаправленное усиление Каспийской флотилии, в том числе и возведение новых объектов инфраструктуры. Строительство основного пункта базирования на площадях военного городка в Каспийске и реконструкцию пункта базирования бригады надводных кораблей в Махачкале рассчитано провести в два этапа, начиная с июля 2018-го.

В ЮВО рассказали, что завершение всех работ планируется в первой половине 2020 года. На данный момент активно ведутся строительные работы по развитию инфраструктуры 71-го городка. В высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию находится жилищно-казарменный фонд. На завершающем этапе и работы по возведению здания культурно-досугового центра, введен в эксплуатацию военный госпиталь.

«Каспийская флотилия получит новые пункты базирования, позволяющие разместить дополнительные подразделения морской пехоты, авиации, соединений боевого и материально-технического обеспечения, наращивание систем связи, что без сомнения усилит самодостаточную универсальную группировку сил флотилии», – сообщил контр-адмирал.

База Каспийской флотилии в Дагестане будет усилена за счет формирования полка морской пехоты, а также новой авиационной техники и кораблей, в том числе двух ракетных катеров и двух малых десантных кораблей на воздушных подушках.

В текущем году подразделения морской пехоты Каспийской флотилии были полностью перевооружены на новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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