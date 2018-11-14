«Русские Витязи» показали мастерство на авиасалоне в Бахрейне
Летчики ВСК продемонстрировали комплекс фигур на новейших истребителях Су-30СМ.
Фото: Минобороны России
Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» приняли участие в открытии международного авиасалона BIAS-2018 в Бахрейне.
В ходе мероприятия летчики Воздушно-космических сил продемонстрировали комплекс фигур группового и одиночного пилотажа на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ. Используя сверхманевренные характеристики самолеты, выполнили такие фигуры, как групповая «петля Нестерова», синхронные «бочки», «Вираж», «Колокол», «Ухо», «Роспуск», перевернутый полет и многие другие.
Экипажи ВКС будут принимать участие в каждый из дней международной авиационной выставки.
Международный авиасалон BIAS-2018 проходит с 14 по 16 ноября в городе Манама (Бахрейн).