Безграничные силы с ограниченными возможностями: герои войны стали участниками уникального фотопроекта

Участники боевых действий на Северном Кавказе и в Южной Осетии своими историями доказывают, что ограниченные возможности - это всего лишь словесная формулировка. Каждый из них помнит детали того рокового задания, которое перевернуло их жизнь.

«Когда подорвался, я сразу понял, что меня не просто царапнуло, а оторвало скорее всего конечность. Первое что я сделал - зарыл глаза руками и боялся посмотреть, а когда открыл - понял, что мои опасения подтвердились и жизнь по-другому пойдет», - рассказал призер Чемпионата России по паралимпийской легкой атлетике Василий Гусаков.

После долгих месяцев реабилитации они нашли в себе силы не просто встать на ноги, а покорить новые горизонты. В прошлом военнослужащие, теперь они спортсмены паралимпийцы и профессиональные тренеры.

Запущенный благотворительным фондом «Память поколений» три года назад, в этом году проект добрался до Крыма. Фотосессия Героев России проходит в том числе на живописных берегах Черного моря.

Акция стремительно набирает обороты. Если в 2016-м году выставки проходили только в Москве и Петербурге, то уже в этом декабре фотографии разместят на стендах центральных улиц и парков 35 городов. А значит, миллионы россиян по всей стране увидят своих героев как никогда прежде.