Стало известно, когда начнутся испытания БДК «Петр Моргунов»

Ефимов подчеркнул, что степень готовности «Петра Моргунова» высокая, и что в январе запланировано поселение личного состава.

«Выйти на испытания заказ должен не позднее февраля-марта, а в июне - начать заводские ходовые испытания», - сказал Ефимов, слова которого приводит заводская газета «Вперед».

Большие десантные корабли проекта 11711 - российские большие десантные корабли (БДК) предназначенные для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования, дальнейшее развитие проекта 1171 «Тапир».

Головной корабль серии вошел в строй в июне 2018 года, второй БДК спущен на воду. Всего планируется постройка двух кораблей для ВМФ России.

Ранее сообщалось, что большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» будет передан Военно-Морскому Флоту России в 2019 году.