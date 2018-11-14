Учебный корабль «Перекоп» вернулся из уникального похода

Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» прибыл в Санкт-Петербург после завершения уникального многомесячного дальнего похода, за время которого он прошел свыше 40 тысяч миль. Об этом сообщила пресс-служба ВМФ России.

Во время похода на борту «Перекопа» прошли практику более 1000 курсантов военно-морских образовательных заведений Санкт-Петербурга, Балтийска, Севастополя и Владивостока.

Как следует из приветственного слова главкома ВМФ России, которое зачитал на торжественной церемонии встречи корабля начальник Главного штаба Военно-морского флота вице-адмирал Андрей Воложинский, первый в новейшей истории ВМФ учебный поход учебного корабля имел целый ряд особенностей.

«Перекоп» осуществил заходы в порты Коломбо, (Шри-Ланка), Джакарта (Индонезия), впервые со времен Николая Николаевича Миклухо-Муклая русские моряки совершили деловой заход в Папуа-Новую Гвинею, в Порт-Морсби. Личный состав корабля принял участие в международных военно-морских учениях КОМОDO-2018 в проливе Ломбок, проводимых под эгидой ООН командованием ВМС Индонезии.

Впервые после многолетнего перерыва офицеры и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова почтили память капитан-командора Витуса Беринга на его могиле в самой восточной части российской земли – на Командорских островах.

В ходе экспедиции выполнен ряд важных международных мероприятий, которые продемонстрировали мировому сообществу стремление России к укреплению дружбы и добрососедских отношений, приверженность идеалам мира, добра и взаимопомощи.