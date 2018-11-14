«Панцири» и «Триумфы» отразили ракетный удар «противника» в Крыму

Уничтожение крылатых ракет условного противника отработали расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь» в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учение по поиску и уничтожению воздушных целей. В ходе учения военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЧФ уточнили, что удар крылатыми ракетами был смоделирован электронным способом, причем параметры скорости полета и высоты были разные, что усложнило боевым расчетам поражение объектов.

Расчеты «Триумфов» и «Панцирей» успешно выполнили поставленные задачи благодаря особенностям радиолокационных систем, функций сопровождения целей, комбинированного ракетно-пушечного вооружения и универсальности поражения целей.