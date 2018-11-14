Саперы ЗВО обезвредили за год более 12 тысяч боеприпасов времен войны

Саперы Западного военного округа обезвредили за год более 12 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Всего за год военными комиссариатами принято 1400 заявок от местных жителей о нахождении боеприпасов.

Чаще всего боеприпасы обнаруживались при проведении строительных и сельскохозяйственных работ, а также при размытии в руслах оврагов.