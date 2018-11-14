Удар «Крокодила»: вертолетчики ВВО показали мастерство пилотирования на малой высоте
Подразделение армейской авиации Восточного военного округа подтвердило почетное наименование ударного.
Отличное пилотирование на сверхмалых высотах и выполнение боевых стрельб продемонстрировали экипажи армейской авиации Восточного военного округа.
В ходе итоговой проверки вертолетчики задействовали все вооружение «летающих БМП» Ми-24.
Уже на земле экипажи успешно выполнили нормативы по физической подготовке и сдали зачеты по тактико-специальным и техническим дисциплинам.