Российские Су-24МР выполнили полеты над акваторией Японского моря

Российские самолеты-разведчики Су-24МР Восточного военного округа выполнили плановые полеты над акваторией Японского моря.

Как сообщила пресс-служба округа, в ходе полетов экипажи самолетов отработали учебно-боевые задачи по поиску и обнаружению объектов условного противника.

«Самолеты - разведчики Су-24МР авиачасти, дислоцированной в Приморском крае, объединения ВВС и ПВО ВВО в рамках плановых полетов выполнили спецзадачи над акваторией Японского моря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что плановые полеты выполнялись в том числе ночью и прошли в соответствии с международными нормами. Кроме того, учения проводились во взаимодействии с дежурными силами ПВО и кораблями Тихоокеанского флота.