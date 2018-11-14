В Минобороны рассказали о мерах для защиты от кибератак

Российские вооруженные силы принимают меры для максимальной защиты коммуникаций из-за наращивания многими странами возможностей для кибертак. Об этом заявил генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, являющийся начальником Службы защиты государственной тайны ВС РФ.

По словам военного, формирование новых угроз в области безопасности информации привело к расширению задач, решаемых Службой защиты государственной тайны (ЗГТ). Однако именно благодаря этому Восьмому управлению Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации удалось создать и динамично развивать комплексную систему защиты информации.

«Для достижения максимального уровня защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Вооруженных Сил, с учетом новых угроз информационной безопасности, в настоящее время Службой ЗГТ проводится целенаправленная работа по обеспечению безопасности информации в автоматизированных системах Минобороны России, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на критически важные объекты Вооруженных Сил, технической защите информации на объектах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, обеспечению целостности и подлинности электронных документов, сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации, проведению контрольно-технических мероприятий по обеспечению информационной безопасности, подготовке специалистов по защите информации», - заявил генерал-лейтенант.

Главной задачей в Минобороны считают не просто «не упустить волну» научно-технического прогресса, а всегда быть на шаг впереди, чтобы к моменту практической реализации той или иной инновационной технологии уже иметь в своем арсенале апробированные методы и средства противодействия новым угрозам информационной безопасности.

«Именно поэтому основные усилия мы направляем в первую очередь на научные исследования в области перспективных разработок, поиск путей решения задач в области защиты информации по приоритетным направлениям деятельности Вооруженных Сил и подготовку молодых высококвалифицированных специалистов, способных эти задачи успешно решать,» - рассказал Юрий Кузнецов.

В завершении интервью генерал-лейтенант поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Службы защиты государственной тайны Вооруженных Сил Российской Федерации со 100-летним юбилеем.