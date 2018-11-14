Шойгу поздравил со 100-летним юбилеем Службу защиты гостайны ВС РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил со столетием образования Службу защиты государственной тайны Вооруженных Сил Российской Федерации.

По словам Шойгу, за свою вековую историю Служба достойно прошла непростой путь развития и стала эффективным звеном в системе военного управления государства. Личный состав специальных органов при выполнении сложных и важных задач всегда проявлял мужество, самоотверженность, высокий профессионализм и верность присяге, отметил министр.

Также Сергей Шойту подчеркнул, что специалисты Службы во все времена являлись образцом бдительности и компетентности. А сегодня, добавил он, в условиях интенсивного развития информационных технологий, они надежно обеспечивают сохранение государственных и военных секретов.

«Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой долг, а ваш ответственный подход к порученному делу позволит успешно решать задачи по укреплению обороноспособности России. Желаю сотрудникам и ветеранам Службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо нашей великой Родины», - заявил министр обороны.

Также командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов пожелал сотрудникам всех подразделений Службы защиты государственной тайны здоровья, благополучия и успехов в службе и труде на благо России.