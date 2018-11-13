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В Екатеринбурге установлен памятник генералу Владимиру Пикалову

Андрей Аркадьев
23:40 13.11.2018
Монумент на гранитном постаменте установили к столетию со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) на территории Центрального военного округа.

Бронзовый бюст Герою Советского Союза, генерал-полковнику Владимиру Пикалову открыли во вторник, 13 ноября в Екатеринбурге.

Монумент на гранитном постаменте установили к столетию со дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) на территории Центрального военного округа.

Пикалов - изобретатель тяжелой огнеметной системы, которую использовали в Афганистане и Северном Кавказе. Он был начальником химических войск Министерства обороны Советского Союза, участником Великой Отечественной войны, а также ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Имя Владимира Пикалова носит уральское соединение РХБЗ.  

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