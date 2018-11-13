Уникальный авиацентр ВКС в Астрахани отметил 60-летний юбилей

Круглую дату – 60-летний юбилей - отмечает Центр боевого применения истребительной авиации ВКС. Торжественные мероприятия по этому случаю прошли в Астрахани на аэродроме Приволжский, где базируется учреждение.

«Летчики уникального в своем роде авиацентра обеспечивают большинство летно-тактических учений авиационных подразделений ВВС, тактических учений с боевой стрельбой подразделений ПВО на полигоне Ашулук», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Если выразить работу уникального Центра в цифрах, то звучат его достижения действительно впечатляюще. За свою историю личный состав Центра обеспечил проведение более 9000 боевых стрельб, запуск и сброс более 13000 мишеней различных типов, провел обучение около 20000 военнослужащих летно-технического состава ПВО и ВВС страны и более 11000 военнослужащих зарубежных стран. За историю части более 600 военнослужащих за образцовое выполнение воинского долга награждены государственными орденами и медалями, четырнадцать летчиков центра удостоены звания «Заслуженный военный летчик СССР/России».

В торжественных мероприятиях по случаю 60-летия приняли участие личный состав Астраханского Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС, представители администрации Астраханской области и города Астрахань, ветеранских организаций и движения Юнармия.

«Истребительный авиацентр неоднократно выполнял важнейшие задачи, которые ставились руководством страны, Вооруженных Сил РФ, Воздушно-космических и Военно-воздушных сил, личный состав регулярно принимает участие во всех крупных мероприятиях боевой подготовки с участием ВКС, в исследовательских учениях по мере поступления в войска новых образцов вооружений и техники, а также в обеспечении учений других видов и родов Вооружённых сил», - заявил в ходе своего выступления начальник Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС полковник Алексей Ротько.

В ходе мероприятия также состоялось награждение военнослужащих государственными и ведомственными наградами, а также выступление творческих коллективов.

Центр боевого применения истребительной авиации ВКС был сформирован в период с августа по ноябрь 1958 года в городе Моздок, Северо-Осетинской АССР. Целью формирования нового подразделения являлось выполнение задач обеспечения боевой работы на полигоне «Ашулук», обучение и проверка личного состава авиационных частей боевому применению по воздушным и наземным целям. В конце апреля 1960 года Центр был перебазирован на аэродром Приволжский в город Астрахань. С 1960 года до 1991 года обучение на базе Центра проходил не только лётно-технический состав авиационных частей страны, но так же военнослужащие стран Варшавского договора и, кроме того, Кубы, Вьетнама и Албании.

Началом современной эры для Центра стал февраль 1989 года, когда личный состав центра приступил к освоению самолётов четвёртого поколения МиГ-29. Всего личным составом Центра освоено 16 типов самолётов и вертолётов. В конце 2015 года в кратчайшие сроки личный состав переучился и освоил новую технику, модернизированные самолёты МиГ–29СМТ (УБМ).