Корветы Балтийского флота «Стойкий» и «Сообразительный» завершили дальний поход. Экипажи кораблей провели в море более двадцати суток.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту, моряки выполнили все поставленные задачи. За время дальнего похода отряд прошел более трех тысяч морских миль.

Кроме того, экипажи провели десятки корабельных тренировок и учений. В их числе электронные пуски управляемых ракет, отражение воздушного налета условного противника и организация противодиверсионной защиты во время стоянки на небезопасном рейде. Все мероприятия проводились в различных районах Атланстического океана.

Тренировку прошли и пилоты палубных вертолетов Ка-27. За несколько летных смен вместе с моряками они отработали поиск подлодок «противника» и спасение с воды. Морпехи же провели тренировки по различным антитеррористическим сценариям в море.

На пирсе Балтийска военных моряков встретили представители командования, оркестр, родственники и близкие. Отличившиеся военнослужащие были награждены.