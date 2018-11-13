Ситуация с «Адмиралом Кузнецовым» и юбилей в ВДВ: главное с селекторного совещания Минобороны

Поздравления со 100-летним юбилеем Рязанского высшего воздушно-десантного училища прозвучали сегодня в Национальном центре управления обороной РФ под руководством первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. Также он поздравил со столетием войска радиационной, химической и биологической защиты, а также службу защиты гостайны Министерства обороны РФ.

«Хочу по поручению министра обороны и коллегии МО поздравить войска РХБЗ со столетием со дня образования. Очень много славных дел и прежде, и сегодня. Абсолютно востребованные знания и умения, которые обеспечивают на высоком уровне обороноспособность страны. И сегодня день работников службы защиты государственной тайны. Поздравляю всех, кто обеспечивает соблюдение и сохранение гостайны в министерстве обороны с этим серьезным, значимым праздником и датой», - сказал Цаликов.

В ходе селекторного совещания также обсуждались перспективы завершения планового ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в свете недавней аварии плавучего дока, во время которого на палубу корабля упал кран.

Руслан Цаликов поинтересовался не скажется ли инцидент на сроках окончания ремонтных работ. В Объединенной судостроительной корпорации заверили, что существенных изменений в утвержденный график вносить не придется и авария не окажет влияния на боеготовность крейсера.

Спецкомиссия установила, что значительных повреждений корабль не получил. Модернизация «Адмирала Кузнецова» должна завершиться к концу 2022 года.