Министерство обороны России может разделить с ФСБ полномочия по координации взаимодействия федеральных и других госорганов при установлении преднамеренного характера вспышек инфекционных заболеваний на территории страны. Соответствующая информация содержится в проекте указа Президента РФ, который разрабатывает Минобороны, и который размещен на портале нормативных правовых актов.

В октябре текущего года в российском военном ведомстве заявили, что вспышки Африканской чумы, Крымской-Конго геморрагической лихорадки на юге России могут быть связаны с деятельностью американского центра Лугара в Грузии.

В МО РФ сообщили, что в пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса Африканской чумы, идентичные штамму Грузия-2007.

Кроме того, в сообщении российского военного ведомства подчеркнули, что в регионе Центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками.