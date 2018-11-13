Большая сессия: танкисты ЦВО сдают практические экзамены на полигоне

Экзаменационная сессия началась в учебном центре танкистов под Екатеринбургом. Военнослужащие-контрактники Центрального военного округа в течение трех месяцев осваивали теорию и занимались на тренажерах, а теперь сменили их на танкодром и боевую технику.

Свой экзамен сдают не только танкисты, но и механики-водители боевых машин пехоты. От них требуется ювелирное вождение.

Всего экзамены сдают около двух тысяч военнослужащих. За успехами выпускников следит лично замкомандующего войсками округа генерал-лейтенант Юрий Петров. Сессия на полигоне продлится 10 дней.