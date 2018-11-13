Правительство РФ намерено сохранять рабочие места за призывниками

Доработать законопроект о сохранении рабочего места за призывниками, убывшими на военную или альтернативную гражданскую службу, а также в течение трех месяцев после демобилизации, намерена комиссия правительства России по законопроектной деятельности. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на одного из участников заседания комиссии.

С данной инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР в конце 2017 года. Они напомнили, что по существующему законодательству данным правом обладают только граждане, занятые в государственном секторе. Парламентарии предложили распространить эту норму и на работников негосударственных компаний.

В правительственной комиссии сочли, что вопросы, касающиеся юридического оформления работодателем перерыва в работе, в связи с призывом в армию, недостаточно проработаны авторами законопроекта.

Это коснулось, в частности, приостановки действия трудового договора, освобождения от обязанностей по нему, расчета и предоставления отпуска такому работнику, выплаты ему пособия по временной нетрудоспособности, а также возможности его временного замещения на сохраняемом для него рабочем месте.