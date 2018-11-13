Новым командующим войсками ВВО назначен генерал-лейтенант Геннадий Жидко

Генерал-лейтенант Геннадий Жидко назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО). Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщили в Минобороны России, сегодня, 13 ноября, замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов представил нового командующего войсками округа в зале военного совета штаба ВВО в Хабаровске. На торжественной церемонии присутствовали руководящий состав военного округа, командиры соединений и воинских частей Хабаровского гарнизона, офицеры штаба округа, ветераны и почетные гости, уточнили в военном ведомстве.

Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Геннадий Жидко родился в 1965 году, в 1987 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 1997 году - Военную академию бронетанковых войск, а в 2007 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Жидко прошел основные командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба - первого заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С 2017 года проходил службу в должности заместителя начальника Генерального штаба.

В 2017 году генерал-лейтенанту Геннадию Жидко указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации.

Кроме того, Геннадий Жидко награжден орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и еще восемью медалями.